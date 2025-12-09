CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır: Tüm detayları anlatacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, parti içinde eleştirileriyle öne çıkan bazı isimlere yönelik disiplin sürecini hızlandırdığı iddia ediliyor.

Bu kapsamda son olarak CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında “kesin ihraç” talebi gündeme geldi.

"YATIYORUZ KALKIYORUZ SİLİVRİ" DEDİ, İHRACI İSTENDİ

Partisinin politikalarını açıkça eleştiren Çakır, özellikle CHP’nin “Ekrem İmamoğlu ekseninde siyaset yürüttüğünü” savunmuş ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi protesto ederek dikkat çekmişti.

Çakır, verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Memleketin sorunlarını konuşacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz. Şaibeye karışmış isimleri ihraç etmek gerekir. Baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş?

Ayrıca bazı parti yöneticilerinin mal varlıklarına yönelik iddiaları gündeme taşıyan Çakır, örgüt içinde rahatsızlık yaratmıştı.

MYK'DAN PM'YE "KESİN İHRAÇ" SEVKİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Çakır’ın tutumunun MYK tarafından disiplin konusu yapıldığını belirterek:

“Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildi. Kararı Parti Meclisi verecek.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çakır, kısa süre önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yolsuzluk iddialarını konu alan” videosunu sosyal medyada paylaşarak destek vermiş, bu adımın parti yönetiminde rahatsızlık yarattığı belirtilmişti.

KARARI BEKLEMEDEN İSTİFA ETTİ

Disiplin sürecinin Parti Meclisi’ne taşınmasının ardından Hasan Ufuk Çakır, karar açıklanmadan önce kendi iradesiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"TÜM DETAYLARI ANLATACAĞIM"

Çakır’ın istifasıyla birlikte CHP’deki iç tartışmaların daha da alevlenmesi bekleniyor. Çakır, milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.