Hatay Havalimanı, 1 Eylül'de hizmete açılıyor

6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı, kısa sürede onarım çalışmasıyla uçuşlara açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Havalimanındaki PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi kapsamında, uçuşlara 1 Ağustos-1 Eylül arasında ara verildi.

HAVALİMANINDAKİ BİRÇOK ALAN YENİDEN DÜZENLENDİ

Kapatılan havalimanında pist ve apron başta olmak üzere birçok alan yeniden düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"HAFTALIK TARİFELİ SAYISI 49'A YÜKSELTİLDİ"

Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül'de uçuşlara tekrar açılacağını belirten Masatlı, "Haftalık tarifeli sefer sayısı 21'den 49'a yükseltildi. Ayrıca deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacak" dedi.

2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist, yeni apron, bağlantı taksi yolu, regülatör binası ve ısı merkezi tamamlanıp devreye alındığını belirten Masatlı, yeni pist ve apron sayesinde havalimanında kapasitenin arttığını ifade etti.

"TAMAMLANINCA, HATAYLI HEMŞERİLERİMİZE YAKIŞIR KALİTEDE OLACAKTIR"

Masatlı, şunları söyledi: