Hatay'da evlenen cüce çift doğacak çocukları için gün sayıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle 1 metre boyu olan 38 yaşındaki Nurgül Sevim, görücü usulüyle 15 yaşındayken kendisi gibi 1 metre boyuna sahip 49 yaşındaki Mustafa Sevim'le tanıştı.

Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra nişanlanan çift, aralarında yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldı.

Asrın felaketinin ardından Mustafa'nın, Nurgül'ü arayarak depremde hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesi üzerine çift arasındaki aşk yeniden hayat buldu.

ANNE BABA OLMA HEYECANINI YAŞIYORLAR

Engel tanımayan aşklarıyla haziran ayında evlenen çift, TOKİ'de çıkan evlerine taşınıp yaşamaya başladı. 21 yıl sonra dünyaevine girip muratlarına eren Sevim çifti, yeni yılda anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"ÇOCUĞUM SAĞLIKLI OLSUN YETER"

Uzun yıllardır anne olmanın hayaliyle yaşadığını belirten Nurgül Sevim, "Biz kaçarak evlendik ve birbirimizi sevdik. Birbirimizden hiç ayrılmadık. Biz önce nişanlandık ve sonra maddi durumumuzdan dolayı ayrıldık.

Tam 21 yıl sonra tekrardan birbirimize kavuştuk ve sonra evlendik. Düğünümüz çok güzeldi ve düğünümüze akrabalarımız geldi, TOKİ'lerde ev çıktı ve yeni yuvamızdayız.

Evimdeyim, mutluyum ve huzurluyum. Burada yaşamımız çok güzel geçiyor. Ben 7 aylık hamileyim. Bebeğimiz kız veya erkek olduğunu kendini göstermedi. Bugünleri hayal ediyordum. Bir çocuğumun olmasını istiyorum. Kız veya erkek fark etmez, sağlıklı olsun ve eli ayağı tutsun yeter." dedi.

"BU GÜNLERİ HAYAL EDİYORDUM"

21 yıl sonra evlenip, yuvasında mutlu olduğunu ve şimdi de baba olacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Mustafa Sevim de, "Biz birlikte nişanlandık ve maddi durumdan dolayı ayrıldık. Tam 21 yıl sonra kaçıp evlendik ve şimdi çok mutluyum. Düğünüm çok güzeldi ve herkes bizimle ilgilendi.

Eşim 7 aylık hamile. Eşim hamile olduğu için heyecanım çok var. Baba olacağım için çok mutluyum ve bugünleri hayal ediyordum. Çocuğum kız olursa 'Gülsüm', erkek olursa 'Kemal' ismini koyacağım." ifadelerini kullandı.