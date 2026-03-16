İlk kez kadroda: Gabriel Sara’ya Brezilya Milli Takımı daveti

Brezilya Milli Takımı’nın Fransa Milli Takımı ve Hırvatistan Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu duyuruldu.

Açıklanan listede Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Sara ve Fenerbahçe forması giyen kaleci Ederson da yer aldı.

BREZİLYA'NIN ADAY KADROSU

Açıklanan kadroda şu isimler bulunuyor:

Alisson, Bento, Ederson, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Vinicius Jr., Raphinha, Martinelli, Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.

SARA İÇİN İLK DAVET

26 yaşındaki Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta görev yapan orta saha oyuncusu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray Kulübü, milli takıma davet edilen oyuncusu için resmi bir tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Gabriel Sara’yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

EDERSON O ANLARI AİLESİYLE TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Ederson’un aday kadroya seçildiği anları eşi ve çocuklarıyla birlikte takip ettiği öğrenildi.

Brezilyalı kaleci, davet haberini ailesiyle birlikte büyük sevinç yaşayarak karşıladı.