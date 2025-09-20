Hatay'da kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalıştı

Kapatılması konusunda birçok kez tartışılan sosyal medya platformu TikTok'ta yine skandal görüntüler kaydedildi.

Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, böyle baba olmaz olsun dedirtti.

KIZINI CANLI YAYINDA OYNATTI

Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması infial yarattı.

"SEN BABA MISIN"

Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, "Sen baba mısın", "Kızını nasıl böyle kullanıyorsun" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

SOSYLA MEDYA KULLANICILARI YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek baba hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

"KIYAMET ALAMETİ"

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

"TikTok kapatılsın"

"Ahlak kalmadı ailelerde"

"Çok çirkin"

"Kıyamet alameti"

"Bu ülke daha önce kötü günler görmüştü de ahlak olarak hiç bu kadar çökmemişti"