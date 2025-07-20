Hatay’da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada iki kişi yola savruldu Antakya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.