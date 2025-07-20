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Hatay’da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada iki kişi yola savruldu

Antakya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
20.07.2025 12:15

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu.

YARALILARA AYAKTA MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıya ayakta müdahale etti. 

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya ilişkin görüntüler çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği, ardından kontrolden çıkarak otomobile çarptığı net şekilde görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan araçlar kısa sürede kaldırılarak trafik normale döndü.

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