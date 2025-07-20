Hatay’da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada iki kişi yola savruldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu.
YARALILARA AYAKTA MÜDAHALE
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıya ayakta müdahale etti.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazaya ilişkin görüntüler çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği, ardından kontrolden çıkarak otomobile çarptığı net şekilde görülüyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazaya karışan araçlar kısa sürede kaldırılarak trafik normale döndü.