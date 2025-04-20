İHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde akan trafikte motosikletin üstüne uzanarak metrelerce ilerleyen şahıs, diğer sürücülerin de hayatını riske attı.
O anları görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
7 BİN 672 TL CEZA KESİLDİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, şahsı tespit etti.
Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle sürücüye 7 bin 672 TL para cezası kesildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış