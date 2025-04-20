İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akan trafikte motosikletin üstüne uzanarak metrelerce ilerleyen şahıs, diğer sürücülerin de hayatını riske attı.

O anları görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

7 BİN 672 TL CEZA KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, şahsı tespit etti.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle sürücüye 7 bin 672 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Gülnihal Kaya
Editor