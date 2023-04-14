Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesinde son durum! 40 gün sonra tamamlanıyor Depremlerde hasar gören devlet hastanesi yerine kentte 20 gün önce temelleri atılan Defne Hastanesi'nin 40 gün sonra tamamlanacağı ifade edildi. Devlet Hastanesi'ndeki hummalı çalışmalar kaydedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 2 ay geçti...

Geniş coğrafya hissedilen depremler 17 ili vurdu.

Enkaza dönen şehirlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Devlet millet el ele yürütülen süreçte vatandaş için tüm imkanlar seferber edildi.

Evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Öte yandan afet bölgelerinde salgın krizkinin önüne geçmek ve vatandaşların sağlık durumlarının kontrolü için sahra hastaneleri kuruldu.

Vatandaşlar için kalıcı konutların yanı sıra kalıcı afet konutlarıyla birlikte deprem bölgesinde zarar gören hastanelerin de yenileri yapılıyor.

Hatay'da Devlet Hastanesi temelleri atıldı

Bu kapsamda büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu...

Depremden kısa bir süre sonra kente Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.

40 gün sonra tamamlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise devam eden çalışmaları yakından takip ediyor.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi’nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma iş makinesi ve kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor.

Hastane'nin temel atımının üzerinde 20 gün kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen Defne Devlet Hastane'sinin 40 gün sonra hizmet vereceği açıklandı.

80 yoğun bakım yatağı

Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.