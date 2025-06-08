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İHA

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı.

YILANLARIN ÇİFTLEŞME DANSI

Son görüntüler Hatay'dan geldi...

Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde, boş bir arazide çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken iki yılan görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yılanların çiftleşme ritüelleri ve bahçe sahibin tepkisi kameraya yansıdı.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.