Rabia Karaca'nın ifadesinden: Voleybolcu İmamoğlu'nun sevgilisiydi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Karaca, ifadesinde özel jetle yaptığı seyahatlerden de bahsetti ve oyuncu Oktay Kaynarca'nın da adının geçtiği görüldü.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili de dikkat çekici ifadeler kullanan Karaca, şöyle dedi;

"VOLEYBOLCU D.Ç., İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİDİR"

"Hatırladığım bir başka olayı anlatmak istiyorum, Murat ile Oktay Kaynarca çok yakın arkadaşlardı.

Evde birlikte oturduğumuz bir zamanda yeni havalimanı taraflarında bir projenin olduğunu, Orta Doğululara hitap edeceğini, bundan dolayı reklam yüzünün o olacağını söyledi. Oktay da ‘Teşekkür ederim, tabii ki' demişti.

Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de Murat'ın sevgilisiydim.

"İMAMOĞLU'NUN ÖZEL UÇAĞININ ARKA PLANI CİNSEL AMAÇLI KULLANILDI"

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca, "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır.

Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu.

"İBB'DEN PARALARI ALIP HARCADILAR"

Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup, son durum değerlendirmeleri yapılıyordu.

6 numaralı fotoğraf, Ekrem'in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. 8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır.

"D.Ç. SADECE İMAMOĞLU İLE OLURDU"

Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır.

10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı.

14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır. 15 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu.

EMEL MÜFTÜOĞLU DETAYI

D.Ç., Murat ile beraber olmadı. 16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel Abla da bizim yanımızdaydı.

17 numaralı fotoğraf, Murat'ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu.

20 numaralı fotoğraf, Murat'la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araç ile beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti.

"PİŞMANLIK DUYUYORUM"

30 numaralı fotoğraf özel jet içerisinde seks yapılan oda olan, arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum.

Uyuşturucu madde kullanırken ilk başlarda kontrol bende hissediyordum ancak sonrasında tüm bu üzücü hayat hikayelerini yaşadım.

Keşke ilk seferde buna 'dur' deseydim. Geçmişte yaşadığım kötü anlar ile uyuşturucu kullandığım için derin bir pişmanlık içerisinde olduğumu tekrardan belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.