Hataylı tır şoförü 2 bin 216 kilometreyi hiçe saydı: Ukrayna'dan gelin getirdi Mesleği nedeniyle sıkça gittiği Ukrayna'da ilk görüşte aşık olduğu Anastasia Kvasha'yı memleketine getirerek nikah kıyan tır şoförü, "Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık" dedi.

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İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve tır şoförü olan 29 yaşındaki Fevzi Kalkan, aşkını mesleği icabı sıklıkla gittiği ülke sınırları dışında buldu.

Tır şoförü Kalkan, 2021 yılında Ukrayna’da tanıştığı 30 yaşındaki Anastasia Kvasha'ya ilk görüşte aşık oldu.

Mesafeyi hiçe saydılar

Ukrayna’nın Odessa kentinde terzilik yapan Kvasha da gönlünü Hataylı Kalkan’a kaptırdı. Aşkın sınır tanımadığına inanan Kalkan ve Ukraynalı Kvasha, 2 bin 216 km mesafeyi hiçe sayarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

Ailelerinde tanıştığı ilişkide çift, evlenme kararı aldı. Ukraynalı gelini ailesinden istemek için Ukrayna’ya giden Kalkan ailesi, tercüman ve resimler sayesinde kız isteme merasimini gerçekleştirdi.

Müslüman oldu

Türkiye ve Hatay’ı çok seven Anastasia, Müslüman oldu ve Hatay'a yerleşme kararı aldı.

Ukraynalı gelin Kvasha ve Hataylı tır şoförü Kalkan, Antakya ilçesinde bulunan konteyner evlendirme dairesinde evlenerek resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

“Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık”

Aradığı aşkı 2 bin 216 kilometrede bulan Fevzi Kalkan, “Ukrayna’ya gitmiştim, gezmek için şehrin merkezine gittim. Alışveriş yapmak için markete gittim. Markette eşimi Anastasia gördüm. Aylar yıllar geçti. Aileler tanıştı. Biz de evlilik yoluna girdik. Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık. Kendi geleneklerimizi anlattım. Ben uzun zamandır orada çalıştığım için onların geleneklerini biliyorum.” dedi.

"Markette gördüğümde etkilendim"

Ukraynalı gelin Anastasia Kvasha, Hatay'ın ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyleyerek “Türkiye ve Hatay çok güzel evlendikten sonra da burada kalmak istiyorum ve burada yaşamak istiyorum. Onu markette gördüğümde etkilendim.” şeklinde konuştu.

"Ben yabancı evliliklerine tamamen açığım"

Bir çok ülkeden Hatay'a gelen damat ve gelin adaylarının nikahlarını kıydığını belirten nikah memuru Niyazi Yalçın, “Biz Antakya’da olduğumuz için burası çok milleti barındıran bir kent. Farklı inşaları gördüğümüzde daha mutlu oluyoruz. Ben yabancı evliliklerine tamamen açığım ve daha çok olmasını isterim. Şu ana kadar; Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Almanya, Macaristan, Azerbaycan, Fas, Mısır ve birçok ülkeden bireylerin nikahlarını kıydım” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)