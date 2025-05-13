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DHA

Katar'ın başkenti Doha'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na sefer yapan uçak, Bursa üzerinde seyir halindeyken bir motoru arıza nedeniyle durdu.

Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil durum deklere etti.

Bursa üzerinde bir süre tur atan uçak, Sabiha Gökçen'e iniş için alçalmaya başladı.

SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Bu sırada Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri'ne ait Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ve sağlık ekipleri pistte hazır beklediler.

Motor arızası nedeniyle tek motorla havalimanına iniş yapan uçak pistte kalırken ekipler yaklaşık 8 dakikada uçağı park pozisyonuna çekti.

Arıza nedeniyle uçağın devam seferi olan İstanbul-Doha uçuşu iptal edildi.