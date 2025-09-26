Hayatını kaybeden Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

Arabesk müziğin usta ismi Güllü (Gül Tut), yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından dün gece saatlerinde düşen 51 yaşındaki Güllü, hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova Valiliği, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirirken, olayla ilgili yeni bir ayrıntıya daha ulaşıldı.

Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı.

"ARTIK KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Sanatçı Güllü, Yalova Çınacık'taki yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti.

Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün." demişti.

"İÇTENLİKLİ, SEVGİ DOLUYDU"

Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir ağabeyimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı." diye konuştu.

CENAZESİNİN BUGÜN ALINMASI BEKLENİYOR

Sanatçı Güllü'nün cenazesine Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldı.

Yakınlarının cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması bekleniyor.