Haydarpaşa Limanı'nda binlerce sıfır ithal araç havadan görüntülendi İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan Haydarpaşa Limanı'na, gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi. Piyasaya girmesi beklenen bu araçlar ile birlikte, Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarında da düşüş yaşanıyor.