Haydarpaşa Limanı'nda binlerce sıfır ithal araç havadan görüntülendi

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.
Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, Haydarpaşa Liman'ı sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.
ARAÇLAR SATIŞA SUNULACAK
Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.
Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINI DÜŞÜRÜYOR
Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.
LİMANDA ARAÇ YOĞUNLUĞU
Öte yandan, havadan çekilen görüntüler, ithalatın boyutunu gözler önüne sererken, limanda araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği görüldü.