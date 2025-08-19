Abone ol: Google News

Haydarpaşa Limanı'nda binlerce sıfır ithal araç havadan görüntülendi

İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan Haydarpaşa Limanı'na, gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi. Piyasaya girmesi beklenen bu araçlar ile birlikte, Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarında da düşüş yaşanıyor.

Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 11:06

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.

Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, Haydarpaşa Liman'ı sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.

ARAÇLAR SATIŞA SUNULACAK 

Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.

Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINI DÜŞÜRÜYOR 

Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.

LİMANDA ARAÇ YOĞUNLUĞU 

Öte yandan, havadan çekilen görüntüler, ithalatın boyutunu gözler önüne sererken, limanda araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği görüldü.

