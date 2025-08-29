Hikmet Çetin: Dağdan inenleri hemen affetmek lazım

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

PKK'nın silah bıraktığı, kendini lağvettiği süreçten sonra gözler TBMM'de...

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplantılarına, çeşitli kesimlerin temsilcilerini dinlemeye devam ediyor.

KOMİSYONDA TBMM ESKİ BAŞKANLARI DİNLENDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dün 7. kez toplanan komisyonda, söz eski TBMM başkanlarındaydı.

Bu kapsamda TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek toplantıda hazır bulundu.

Aynı zamanda CHP'nin eski genel başkanlarından biri de olan Hikmet Çetin'in konuşması dikkat çekiciydi.

"DAĞDAN İNENLERİ AFFETMEK LAZIM"

Çetin, dağdan inecek olan PKK'lılar için af istedi.

Çetin, şöyle konuştu:

"Şimdi dağdan çok insan geldi veya gelecek. Bunlar için de eğer bizim bilgilerimize göre bir eylemi olmamışsa bunları hemen affetmek lazım.

Silahlı eylem yapanlar kesinlikle yargılanacak mutlaka.

Onlar dağdan indiyse Türkiye'ye değil İsveç, Norveç, Danimarka'ya ya da Güney Afrika'ya gönderilebilir."