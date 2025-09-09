Ankara siyaseti hareketli...

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bugün de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME 15 DAKİKA SÜRDÜ

İkili arasında görüşme, yaklaşık 15 dakika sürdü.

FETİ YILDIZ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bahçeli'nin önemli kurmaylarından birisi olan Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya gelen Çetin, görüşme sonrasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇOK KÖTÜ OLUR, SOKAĞA ÇIKAMAZ"

Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz." dedi.

"KAYYUM ATANMASI DOĞRU DEĞİL"

Çetin, Meclis'te gerçekleşen görüşme sırasında Feti Yıldız'ın "Kayyum atanması doğru değil." dediğini de aktardı.

BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hikmet Çetin ile Devlet Bahçeli, 2 Eylül'de MHP Genel Merkezi'nde görüşmüşlerdi.

Çetin, MHP Lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmede, İmamoğlu başta CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını ve CHP üzerinde kayyum tehlikesine son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.