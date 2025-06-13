Hindistan'da düşen yolcu uçağının bakımını Türk firması yaptı iddiasına yalanlama

DHA

Hindistan'da geçtiğimiz gün Boeing 787-8 tipi yolcu uçağı, kalkışa geçtiği sırada alev alarak yere çakıldı.

Kaza sonucu 241 kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası düşen uçağın bakımlarının bir Türk firması tarafından yapıldığı iddia edilirken konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklama geldi.

"MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Air India'ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, 'Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı' iddiası doğru değildir. Düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiası, Türkiye-Hindistan ilişkilerine dair kamuoyunu manipüle etmeye dönük bir dezenformasyondur.



Air India ve Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yılında gerçekleşen anlaşmalar kapsamında yalnızca B777 tipi geniş gövde uçakların bakımı gerçekleştirilmektedir. Kazaya konu Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, bu anlaşmanın kapsamı dışındadır. Turkish Technic tarafından bugüne kadar bu tipte bir Air India uçağına bakım yapılmamıştır.

"ACILARINI İÇTENLİKLE PAYLAŞIYORUZ"

Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: