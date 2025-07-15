Hindistan’dan Boeing uçaklarına inceleme talimatı

Hindistan’da geçen ay meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hazırlanan ön soruşturma raporu, dikkat çekici bir detayı ortaya koydu.

Rapora göre, düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiği belirlendi.

Bu tespitin ardından, ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçaklara yönelik yeni bir denetim kararı alındı.

YAKIT ANAHTARLARI KONTROL EDİLECEK

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz’a kadar kontrol edilmesi yönünde talimat verdi.

Uygulamanın amacı, benzer bir kazanın tekrar yaşanmasını önlemek.

KAZAYA YAKIN MERCEK

Denetim kararının, Boeing’in üretim kalitesi ve teknik yeterliliğine yönelik küresel tartışmaların sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

DGCA’nın, kontrollerin ardından rapor hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.