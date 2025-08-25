Hindistan'dan füze provokasyonu: Türkiye menzilimizde

Hindistan, orta menzilli balistik füze Agni-5'i test ettiğini açıkladı.

Füzenin 5 bin kilometrelik menziliyle Asya'nın büyük bölümünü ve Avrupa'nın bazı noktalarını kapsayabileceği iddia edildi.

Son aylarda ardı ardına yaptığı testlerle dikkat çeken Hindistan'da temmuz ayında taktik füze Pralay, geçtiğimiz ay ise Prithvi-2 ve Agni-1'in fırlatıldığı bildirildi.

TÜRKİYE, ÇİN VE PAKİSTAN VURGUSU

Atış testlerini duyuran Hindistan medyasının Türkiye, Çin ve Pakistan'ı hedef göstererek provokasyonda bulunması dikkat çekti.

Servis edilen provokatif haberlerde, "Türkiye'den Çin'e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze" ile "Çin, Pakistan ve Türkiye menzilimizde" gibi ifadeler kullanıldı.

Mayıs ayında India.com sitesi de aynı füzenin tanıtımını yaptığı haberde, "Türkiye'yi 6 dakikada yok edebilir" ifadesiyle provokatif bir habere imza atmıştı.