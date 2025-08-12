Hırvatistan, Baykar TB2 SİHA'larının test sürüşlerine başladı

Baykar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), Hırvatistan semalarını koruyacak...

Dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA'nın Hırvatistan'a ihracatı için Hırvatistan Savunma Bakanlığı ile 21 Kasım 2024 tarihinde anlaşma imzaladı.

EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Baykar'ın eğitim merkezindeki eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirtti.

TEST SÜRÜŞLERİNE BAŞLADI

Eğitimin ardından Bayraktar TB2 SİHA'larının test sürüşlerine Hırvatistan'da başlandığını duyuran Anusic, test faaliyetlerinin gelecek günlerde gece ve gündüz süreceğini ifade etti.

Anusic, Bayraktar TB2 SİHA'ların sahip olduğu üstün özelliklerinin yanı sıra sınır güvenliği, keşif-gözetleme ve orman yangınlarıyla mücadele gibi alanlarda da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKEYE SATILAN SİHA'SI

Türk savunma sanayii ürünü Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı olarak Türkiye’nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.

TÜRKİYE'Yİ LİDERLİĞE TAŞIDI

Bayraktar TB2’nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi.

Türkiye, 2021 itibarıyla SİHA ihracatında dünyanın en büyük tedarikçisi oldu.

ÜLKELERİN TERCİHİ HALİNE GELDİ

Bayraktar TB2, yüksek teknolojisi, uygun maliyeti, hızlı teslimat süreci ve sahada kanıtlanmış etkinliğiyle dünyanın dört bir yanında birçok ülkenin tercihi haline geldi.

Türkiye'nin yenilikçi üretim yaklaşımı, askeri alanın yanı sıra stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerindeki lider aktör konumunu güçlendirdi.

34 ÜLKEYLE İHRACAT ANLAŞMASI İMZALANDI

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti.

2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

İHRACATIN LİDERİ OLDU

İhracatın Şampiyonları Ödülü'ne ulaşan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.

Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti.

Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

REKABETTEN KAZANARAK ÇIKIYOR

Bayraktar TB2 SİHA’lar, rekabete dayalı bir sürecin sonunda ülkelerin envanterlerine giriyor. 2023’te de Kuveyt Savunma Bakanlığının yürüttüğü böyle bir sürecin kazananı Bayraktar TB2 SİHA oldu.

Bayraktar TB2 SİHA’lar yapılan demo faaliyetlerinde ABD, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak kazandı.

Böylece Baykar, Kuveyt Savunma Bakanlığı ile önemli bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Milli SİHA’ların görev yaptığı coğrafyalar da artmaya devam ediyor. 19 Kasım 2024’te Zagreb’te imzalanan anlaşma neticesinde Hırvatistan’a gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA’lar, Kasım 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterine girmiş oldu.

MEHMETÇİK'İN YANI BAŞINDA

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında aktif rol aldı.

Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesinde ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA’lar olduğunu belirtti.

Milli SİHA'lar özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen tüm uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev alan Bayraktar TB2 SİHA’lar, bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Milli SİHA’lar, bu görevlerinin yanı sıra "Mavi Vatan"ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz’de arama faaliyeti yürüten sondaj gemilerine de güvenlik için havadan refakat etti.

Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC’de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019’da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 SİHA, tarihi bir uçuşa imza attı.