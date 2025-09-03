Hırvatistan ordusu Bayraktar TB2’yi envanterine dahil etti

Türkiye, savunma sanayii alanında dünya çapında dikkat çeken başarılara imza atıyor...

Şu ana kadar 30'dan fazla ülkeye satışının gerçekleştirildiği araçlarla ilgili son talip, Hırvatistan hükümeti oldu.

Yaşanan son gelişmede, dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA’nın Hırvatistan’a ihracatı için tarihi bir anlaşmaya imza attı.

RESMİ TÖRENLE TANITTILAR

Hırvatistan, Türkiye’den tedarik ettiği Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını resmi törenle tanıttı.

Pleso’daki 'Albay Marko Zivković' kışlasında düzenlenen etkinlikte, 6 adet alınan TB2’den biri uçuş gerçekleştirdi.

"HIRVATİSTAN İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Savunma Bakanı Ivan Anušić, sistemi 'etkileyici' olarak nitelendirirken Albay Andrej Tijan, bunun Hırvat ordusu için tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Albay Tijan, kısa sürede büyük bir ilerleme sağlandığını belirterek, Savunma Bakanlığı’nın desteği ve Türk üretici Baykar’ın katkılarıyla Hırvatistan’ın modern ve gelişmiş savaş yeteneklerine sahip bir İHA sistemine kavuştuğunu söyledi.

6 ADET SATIN ALDILAR

Türkiye ile imzalanan ve Kasım 2024’te alınan stratejik karar kapsamında, 6 adet TB2’nin yanı sıra mühimmat, yedek parçalar, yer kontrol istasyonları, simülatör ve teknik destek de sağlandı.

Hırvat pilot ve teknisyenler, Nisan-Ağustos döneminde Türkiye’de eğitim görerek ortalamanın üzerinde başarı elde etti.

Törende, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ve askeri ataşe Albay Cüneyt Ali Demirtürk de hazır bulundu.

ÇOK SAYIDA OPERASYONDA KULLANILACAK

Bayraktar TB2, 24 saati aşkın uçuş süresiyle keşif, istihbarat, sınır ve kıyı gözetleme, arama-kurtarma ve yangın tespiti gibi sivil görevlerde de kullanılabilecek.

İHA, 150 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olup, Hırvatistan’ın yerli Orqa firmasının FPV drone'ların entegrasyonuna da olanak tanıyor.

Ayrıca lazer güdümlü ve 15 kilometre menzile sahip mühimmatlarla donatıldı.

Savunma Bakanı Anušić, TB2’nin yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda keşif ve veri toplama aracı olduğunu belirtti.

Bunun Hırvatistan’ın NATO içinde modern ve güçlü bir müttefik olduğunu gösterdiğini söyledi.

DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKEYE SATILAN SİHA'SI

Türk savunma sanayii ürünü Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı olarak Türkiye’nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.

TÜRKİYE'Yİ LİDERLİĞE TAŞIDI

Bayraktar TB2’nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi.

Türkiye, 2021 itibarıyla SİHA ihracatında dünyanın en büyük tedarikçisi oldu.

ÜLKELERİN TERCİHİ HALİNE GELDİ

Bayraktar TB2, yüksek teknolojisi, uygun maliyeti, hızlı teslimat süreci ve sahada kanıtlanmış etkinliğiyle dünyanın dört bir yanında birçok ülkenin tercihi haline geldi.

Türkiye'nin yenilikçi üretim yaklaşımı, askeri alanın yanı sıra stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerindeki lider aktör konumunu güçlendirdi.

34 ÜLKEYLE İHRACAT ANLAŞMASI İMZALANDI

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti.

2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

MEHMETÇİK'İN YANI BAŞINDA

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında aktif rol aldı.

Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesinde ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA’lar olduğunu belirtti.

Milli SİHA'lar özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen tüm uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev alan Bayraktar TB2 SİHA’lar, bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Milli SİHA’lar, bu görevlerinin yanı sıra "Mavi Vatan"ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz’de arama faaliyeti yürüten sondaj gemilerine de güvenlik için havadan refakat etti.

Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC’de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019’da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 SİHA, tarihi bir uçuşa imza attı.