HİSAR-D RF, alçak irtifada seyir halindeki hedefi tam isabetle vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ROKETSAN'dan daha güçlü caydırıcılık mesajı...

Savunma sanayiindeki yerli füze sistemleri arasında önemli bir yere sahip olan HİSAR-D RF, testi başarıyla tamamladı.

ROKETSAN, başarıyla sonuçlanan atış testine ilişkin paylaşımında, “HİSAR-D RF Hava Savunma Füzemiz, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Çelik Kubbe'mizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırıcılık için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımla birlikte test anlarına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

"GÜVENLİK KALKANI GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de yaptığı açıklamada, başarılı testin Türkiye’nin savunma kapasitesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

İkinci, “Gök Vatan’ın güvenlik kalkanı, hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı. Çelik Kubbe’mizin caydırıcılığını artıran sistemlerimizle Gök Vatan’ın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.