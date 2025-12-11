Hisse bekleyenlere müjde: Elon Musk düğmeye bastı! SpaceX için halka arz hazırlığı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, tarihinin ilk halka arzı için hazırlıklara başladı.

Bloomberg'e göre, şirket yönetimi, borsaya açılma planlarını 2026 yılı ortası ile yıl sonu arasında hayata geçirmeyi hedefliyor.

SpaceX, halka arzla birlikte 30 milyar dolar fon toplamak ve toplam piyasa değerini 1,5 trilyon dolara çıkarmayı planlıyor.

REKOR KIRABİLİR

Küresel uzay ekonomisinin en güçlü oyuncularından biri haline gelen SpaceX, Elon Musk’ın liderliğinde hızla büyüdü.

Şirket, hem uzay taşımacılığı hem de uydu internet hizmetlerinde özel sektörün öncüsü konumunda bulunuyor. Bu nedenle de, şirketin halka arzının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.