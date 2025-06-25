Hollanda Kraliçesinin ev sahipliğindeki özel programa Emine Erdoğan'dan katılım

Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği program düzenlendi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Cerruti'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa katıldı.

LİDER EŞLERİYLE BİLGİ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDU

Aile fotoğrafı çekiminde yer alan Emine Erdoğan, ardından rehber eşliğinde lider eşleriyle birlikte müzeyi gezdi.

Programa katılan diğer lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre alanlarında bilgi alış verişinde bulundu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik.



Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış, bu mekanda; modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra, koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk.