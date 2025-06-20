HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi'ni yayınladı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Kararnamesi yayımlandı.

4 BİN 36 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi.

24 ilin başsavcısı değişti.

YILMAZ TUNÇ BAŞARILAR DİLEDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

"ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK, HAYIRLI OLSUN"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır.



Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum.



Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.