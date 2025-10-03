Abone ol: Google News

HSK kararnamesi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

HSK kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 17:49
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, bazı değişimler yaşandı. 

Yayınlanan kararnameye göre İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti. 

HSK Birinci Dairesince; İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi.

HANGİ İSİMLER ATANDI

HSK kararnamesine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

KOÇ VE GÜMÜŞ, YARGITAY CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

