HSK üyeliğine seçilen Havvanur Yurtsever’in TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nda, HSK için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapıldı.

Seçimde Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı aday olarak yarıştı.

Birinci turda 306 milletvekili oy kullanırken, Yurtsever 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy aldı; 15 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda kullanılan 303 oyun 191’i Yurtsever’e, 65’i Ergüneş’e, 36’sı Yağcı’ya giderken, 11 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda ise Havvanur Yurtsever ile İsmail Ergüneş arasında yapılan oylamada, ad çekme usulü sonucunda Yurtsever HSK üyeliğine seçildi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte, Havvanur Yurtsever’in Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği resmen kesinleşti.

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR

Havvanur Yurtsever, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Selanik göçmeni olup Samsunlu olan Yurtsever, 1996 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1997 yılından bu yana kurucusu ve ortağı bulunduğu hukuk bürosunda Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Hukuk Üstünlüğü Platformunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2008 yılında Ak Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve son dönemde İlçe Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevinde bulundu.

Havvanur Yurtsever, Evli ve 3 çocuk annesidir.