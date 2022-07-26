HSK, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirledi

HSK Genel Kurulu, Keşan, Develi ve Soma ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Yeni yargı alanlarına yönelik karar, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Keşan, Develi ve Soma ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine, HSK Genel Kurulu, Keşan ilçesini Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesine karar verdi.

Develi ilçesini Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkaran HSK Genel Kurulu, Develi Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresini de Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlenmesine hükmetti.

1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

HSK Genel Kurulu, Soma ilçesini Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanını ise Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

AA’nın haberine göre yeni yargı alanlarına yönelik karar, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.