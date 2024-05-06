Dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu Nisan 2024 itibarıyla en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Chrome yine açık ara en çok kullanılan tarayıcı olmayı başardı.

ensonhaber.com

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı ünvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.

Nisanda Chrome liderliğini sürdürdü

StatCounter tarafından yayınlanan nisan ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 65,93'lük pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Microsoft Edge ikinci sırada

Microsoft Edge, şu anda yüzde 12,81 pazar payına sahip. Edge, Ocak 2024’te yüzde 12.96 ile tüm zamanların en yüksek pazar payına ulaşmıştı.

Safari, yüzde 8,45 ile masaüstünde en popüler üçüncü tarayıcı konumunda. Safari’yi yüzde 6,67 pazar payıyla Firefox takip ediyor. Yüzde 3,09 pazar payıyla Opera, en çok kullanılan tarayıcılar listesinde beşinci sırada.

En çok kullanılan web tarayıcılar

Google Chrome (%65.93)

Microsoft Edge (%12.81)

Safari (%8.45)

Firefox (%6.67)

Opera (%3.09)

En çok kullanılan mobil tarayıcılar

Google Chrome (%65.67)

Safari (%23.77)

Samsung Internet (%4.33)

Opera (%2.17)

UC Browser (%1.43)