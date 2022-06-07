Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Kimse karşımıza çıkmasın

Bakan Hulusi Akar, Suriye harekatıyla ilgili konuşarak yeri ve zamanı geldiğinde gerekenin yapılacağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Hulusi Akar'ın ana gündeminde Suriye'nin kuzeyine planlanan harekat vardı.

Tüm faaliyetlerde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davrandıklarını söyleyen Bakan Hulusi Akar, "biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız" vurgusu yaptı.

"Terör koridorlarını parçalıyoruz"

Güvenliğini tehdit eden herhangi bir oluşumu istemediklerini söyleyen Bakan Akar, "Buna 'terör koridoru', 'terör oluşumu' ne denirse denilsin. Nitekim, 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik." dedi.

"Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak"

Türkiye'ye yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yoğunlaştığını belirten Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır."

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında, milletinin emrindedir." açıklamasında bulundu.

"Kimse karşımıza çıkıp engel olmaya kalkmasın"

'Terörist neredeyse hedef orası' anlayışıyla artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor." dedi.