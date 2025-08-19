Hurda Araçları İlgilendiriyor: Teşvik Etkisi! Gittikçe Yükseliyor...

TBMM'ye sunulan 'Hurda Teşviki' ile ilgili kanun teklifinin ardından ikinci el araç almak isteyenler beklemeye geçerken fiyatlar ise yükseldi.

Araç satışlarında yaşanan durgunluk esnafı olumsuz etkilerken fiyatların artış göstermesine de anlam verilemiyor.

Pandeminin etkili olduğu 2020 yılından bu yana hem satışların hem de galerilerde bulunan araç sayılarının düştüğünü belirten Kalender Yaşasın, satışların istikrarsız olduğunu söyledi.

Satışı yapılan araç sayısının sürekli değişkenlik gösterdiğini söyleyen galerici Kalender Yaşasın, “Bugün 1-2 tane satıyorsun, 1 hafta duruyorsun. Bir bakıyorsun, günde 3 tane satıyorsun” dedi.

FİYATLAR YUKARI GİDİYOR

İkinci el araçlara talep olmamasına rağmen fiyatların şaşırtıcı şekilde arttığını belirten Kalender Yaşasın, “Şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Durum uzun zamandır böyle. Ancak şu anda daha farklı. Talep az, fiyatlar yukarıya gidiyor. Böyle olmaması lazım. Bir mala talep olmadığı zaman fiyatın düşmesi lazım. Geçen yıla göre alım sayısı, kâr marjımız ve satış adetimiz düştü. Yani iyi miyiz, kötü müyüz sorusunu ben de bilmiyorum. Piyasada istikrar yok. Bugün 1-2 tane satıyorsun, 1 hafta duruyorsun. Bir bakıyorsun, günde 3 tane satıyorsun. Yani istikrar olmadığından 1 ayda kaç tane satıyorsun, hiç belli olmuyor. Yani önümüzü göremiyoruz. İnşallah 2025 daha iyi olur. Şu anda iyi gitmiyor” dedi.