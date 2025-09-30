Hurda teşviki alabilecek otomobiller listesi: İşte %40 yerli modeller

2018–2019 döneminde Türkiye'de, 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni araç alımında ÖTV indirimi uygulanmıştı.
Bu uygulamada vatandaş, eski aracını hurdaya ayırıp yeni bir araç aldığında 10.000 TL'ye kadar ÖTV indirimi alabiliyordu.
Şimdi yeni bir "hurda teşviki" beklentisi oluştu.
20 yaşından büyük araç sahipleri, dört gözle düzenlemenin çıkmasını bekliyor.
Meclis’te onaylanması beklenen düzenleme kapsamında, araçların hurdaya ayrılması durumunda ÖTV indirimi uygulanacak.
"İLK ARABAM" KAMPANYASI
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlara büyük fırsat olacak.
3 çocuklu ailelere uzun vadeli araç finansman desteği geliyor.
Yasa teklifine göre, yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 araç modeli teşvik kapsamında değerlendirilecek.
HURDA TEŞVİKİ ALACAK OTOMOBİLLER
Program yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsıyor.
Açıklanan listeye göre, destekten yararlanabilecek 12 model şunlar:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Sedan
Volkswagen Transporter