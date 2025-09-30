Abone ol: Google News

Hurda teşviki alabilecek otomobiller listesi: İşte %40 yerli modeller

Hurda teşviki düzenlemesinin Meclis'te onaylanması durumunda, yararlanabilecek olan otomobiller belli oldu. İşte, o liste...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 11:10
Hurda teşviki alabilecek otomobiller listesi: İşte %40 yerli modeller

2018–2019 döneminde Türkiye'de, 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni araç alımında ÖTV indirimi uygulanmıştı.

Bu uygulamada vatandaş, eski aracını hurdaya ayırıp yeni bir araç aldığında 10.000 TL'ye kadar ÖTV indirimi alabiliyordu.

Şimdi yeni bir "hurda teşviki" beklentisi oluştu.

20 yaşından büyük araç sahipleri, dört gözle düzenlemenin çıkmasını bekliyor.

Meclis’te onaylanması beklenen düzenleme kapsamında, araçların hurdaya ayrılması durumunda ÖTV indirimi uygulanacak.

"İLK ARABAM" KAMPANYASI

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlara büyük fırsat olacak.

3 çocuklu ailelere uzun vadeli araç finansman desteği geliyor.

Yasa teklifine göre, yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 araç modeli teşvik kapsamında değerlendirilecek.

HURDA TEŞVİKİ ALACAK OTOMOBİLLER

Program yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsıyor.

Açıklanan listeye göre, destekten yararlanabilecek 12 model şunlar:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter

Gündem Haberleri