İstanbul'da altın dolu çantayı sahibine ulaştıran çocuklara Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar'da yolda buldukları ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çantayı sahibine ulaştıran çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Bakan Kacır'a Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da eşlik etti.

Çocuklar yaşadıkları olayı Bakan Kacır’a anlattı. Bakan Kacır da, "Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ziyarete ilişkin görüntüleri paylaştı.

BAKAN KACIR'DAN HEM ÇOCUKLARA HEM AİLELERİNE TEŞEKKÜR

Kacır, İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları içi altın dolu bir çantayı, sahibine ulaştıran 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan'ı ve ailelerini tebrik etti.

İki çocuk yaşadıkları olayı Bakan Kacır’a, "Elimize aldığımızda ağırdı. İçerisine baktık, altın doluydu, kuyumcunun kartı da vardı" dedi.

Bakan Kacır ise, "Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah" temennisinde bulundu.

Sıcak diyalogların geçtiği evde Bakan Kacır çocuklara diz üstü bilgisayar ile TEKNOFEST montu hediye etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bağcılar’daki Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürmüştü.

Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etmiş, esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etmişti.

Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.