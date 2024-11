Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli hamlelerinden biri olan HÜRJET yeniden havalandı..

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ürettiği HÜRJET'in ikinci prototipinin üzerine TUSAŞ şehitlerinin adı yazıldı.

26 DAKİKA BOYUNCA HAVADA KALDI

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu prototipin 10 bin feet irtifa kazandığı, 200 knot hıza ulaştığı ve 26 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdiği açıklandı.

"10 BİN FEET İRTİFA, 200 KNOT HIZ"

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.



10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi. Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara.

"HER DAİM BU AZİZ MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAYACAKSINIZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "TUSAŞ'ımızın geliştirdiği HÜRJET ikinci prototip TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10 bin feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak, her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız. Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan, HÜRJET ile semalarda, her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimlerini gökyüzüne taşıyan HÜRJET ikinci prototip, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarı mühendislik kabiliyetlerimizin gücünü bir kez daha kanıtladı. Türk mühendisliğinin gücü ve inancıyla tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz! Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.