Hürmüz Boğazı'nda gemi kuyruğu: Yüzlercesi geçiş için bekliyor

28 Şubat'ta başlayan ve karşılıklı saldırılar, açıklamalarla süren ABD-İsrail-İran savaşı, denizcilik üzerinde de yıkıcı etki yarattı.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıklaştırması ve ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle, boğazlar geçişler büyük ölçüde azaldı, hatta durma noktasına geldi.

2 BİNE YAKIN GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇMEYİ BEKLİYOR

Dünyada taşınan petrolün yaklaşık yüzde 20'si ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) önemli bir bölümü bu Boğaz'dan geçiyor.

Günlük ortalama 125-140 gemi geçişi yapılırken, bu sayı 5-7’ye kadar düştü.

Şu anda Basra Körfezi’nde Hürmüz’ün iç tarafında 800’den fazla, bazı tahminlere göre ise 2 bine yakın gemi geçiş izni veya güvenli geçiş garantisi bekliyor.

20 BİN DENİZCİ MAHSUR KALDI

Bu gemilerde yaklaşık 20 bin denizci mahsur kalmış durumda.

Uluslararası denizcilik kaynakları, gemilerin haftalardır demirli halde beklediğini, mürettebatın yiyecek, yakıt ve psikolojik açıdan zor şartlar altında olduğunu belirtiyor.

KÜRESEL ENERJİ ARZINI TEHDİT EDİYOR

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve çeşitli deniz istihbarat firmaları, durumun küresel enerji arzını tehdit ettiğini ve petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını vurguluyor.

Kısa süreli ateşkes girişimleri ve diplomatik görüşmeler olmasına rağmen Boğaz'daki trafik hala çok sınırlı ve istikrarsız seyrediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BEKLEYEN GEMİLER KUYRUK OLUŞTURDU

Özellikle Avrupa ve Asya'daki petrol ithalatçıları alternatif rota ve kaynak arayışlarını hızlandırırken, bölgedeki gerilimin daha da tırmanması ihtimali tüm denizcilik sektörünü tedirgin ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde ise, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği krizini gözler önüne serildi.

Ufuk çizgisinde onlarca büyük tanker ve kargo gemisinin ardı sıra dizildiği görüldü.