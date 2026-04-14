Huzur Partisi, Bingöl'de teşkilatlanıyor: Yeni atama yapıldı

Parti cenneti bir ülke...

Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

188 PARTİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de onlarca parti faaliyet gösteriyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, 2025 yılı Ocak ayı itibariyle 168 olan siyasi parti sayısı, 2026 yılının Ocak ayı itibariyle 188'e yükseldi.

HUZUR PARTİSİ'NDEN BİNGÖL'E ATAMA

Türk siyaset arenasına yeni giriş yapan Huzur Partisi, Bingöl’deki yapılanma çalışmalarına hız verdi.

Merkez ilçe teşkilatlanmasının tamamlanmasının ardından Karlıova ilçesinde de görevlendirme yapıldı.

İlçede iki dönem muhtarlık yapmış olan ve yerel siyasette tecrübesiyle bilinen Orhan Avcı, İl Başkanı Sait Mocu’dan yetki belgesini alarak resmen göreve başladı.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK"

Görevlendirme sonrası açıklamalarda bulunan Orhan Avcı, Genel Başkan Zafer Emanetoğlu ve il yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yeni bir söz, yeni bir ses anlayışıyla yola çıkıyoruz. Karlıova halkının sorunlarını ve beklentilerini yakından biliyoruz. Amacımız; halkımızın huzur, güven ve refah içinde yarınlara bakmasını sağlamaktır. İlçemizde birlik ve beraberliği güçlendirecek; gencimizin, esnafımızın ve çiftçimizin yanında duracak projelerle sahada olacağız. Kapımız her kesime açık olacak."

TEŞKİLATLANMA DEVAM EDİYOR

Huzur Partisi Bingöl İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise teşkilatlanma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü, Bingöl genelinde sosyal ve ekonomik projelerle halkın beklentilerine cevap verilmesinin hedeflendiği belirtildi.