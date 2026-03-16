İBB davası tartışma nedeniyle ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği dava tüm hızıyla sürüyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

SİYASİ İSİMLER HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davanın duruşmasına aralarında Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmaya izleyici olarak sanıkların aileleri, CHP yönetimi, milletvekilleri, birçok baronun başkanı katıldı.

Salona gelen Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, "Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin." dedi.

Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat olduğunu söyledi.

BASIN KARTI OLMAYANLAR DURUŞMA SALONUNA ALINMADI

Perşembe günü basın mensupları ile mahkeme heyeti arasında oturma düzeni nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bu duruşmaya, İletişim Başkanlığı mavi basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi.

OTURMA KRİZİ ÇIKTI

Mahkeme başkanı ile CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasındaki oturma tartışması sonrası duruşma, yarına (17 Mart'a) ertelendi.

Bu kapsamda, mahkeme başkanı 5. celseyi başlamadan bitirdi.