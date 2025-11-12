İBB İddianamesi sonrası Özgür Özel Silivri'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan soruşturma kapsamında, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da soruşturma, gelen itiraflarla genişledi ve yeni gözaltılar yaşandı.

Dün ise İBB İddianamesi'ne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecileri bilgilendirdi.

ÖZEL, SİLİVRİ'DE

3 bin 900 sayfa olarak hazırlanan iddianame sonrası Özgür Özel, Silivri'ye doğru yola çıktı. Özgür Özel, şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ediyor.

İDDİANAME SONRASI İLK ZİYARET

Özel'in, ziyarette Ekrem İmamoğlu ile dün mahkemeye sunulan İBB İddianamesi'ni konuşması, akabinde de çıkışta gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunması bekleniyor.

Özel, İmamoğlu tutuklandıktan sonra sık sık Silivri'ye gidiyor ve gelişmeler hakkında da bilgilendirme yapıyor.