İBB İddianamesi hazırlandı: 3 bin 900 sayfa

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "yolsuzluk ve rüşvet" operasyonu devam ediyor.

Operasyon kapsamında da Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı soruşturmaya dair merakla beklenen iddianame açıklandı.

AÇIKLAMA AKIN GÜRLEK'TEN GELDİ

402 şüphelinin olduğu iddianame, toplam 3 bin 900 sayfa olarak açıklandı.

Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı.

"ÖRGÜTÜN KURUCUSU İMAMOĞLU"

Akın Gürlek, dosyada 402 şüphelinin olduğu bilgisini verdi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu, “örgütün kurucusu ve lideri” olarak tanımlandı.

Şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, rüşvet verme suçlamaları yöneltiliyor.

"99 KİŞİ ÖRGÜT MENSUBU"

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.

İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

İddianamede; yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından cezalandırılması talep edildi.

AKIN GÜRLEK TEK TEK AÇIKLADI

Akın Gürlek yaptığı basın açıklamasında iddianameye ilişkin şöyle dedi;

"ADEM SOYTEKİN ETKİLİ BİLGİLER VERDİ"

"İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70’ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin’i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik.

Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik. Ama verdiği bilgiler doğru. Ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı.

"HÜSEYİN GÜN ÖRGÜT YÖNETİCİSİ"

Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.

"6 TANE ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VAR"

İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.

"160 MİLYAR TL KAMU ZARARI"

İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var.

Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor.

"MEHMET PEHLİVAN ÖRGÜT ÜYESİ"

Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu. İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia ettiler biz rüşvet olduğunu tespit ettik. Önemli bir dosya bir an önce neticeye kavuşması lazım. Bu bizim temennimiz."

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddialarda bulundukları öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, MASAK raporları ve kamera görüntüleri incelendi.

Mülkiye müfettişleri, İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin rapor düzenledi.

Başsavcılık ise ilgili raporlar ve tanık ifadelerinin ardından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.

122 TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı. 19 Mart'tan bu yana yapılan operasyonlarda ise 122 kişi tutuklandı.