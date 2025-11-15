İBB İddianamesi'nde Necati Özkan'ın telefonundan yeni detay: Vekiller sarhoş geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İBB İddianamesi'ne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor...

İddianame geçtiğimiz günlerde tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

İDDİANAMEDEN SKANDAL DETAYLAR

Sunulan iddianamede, tutuklu bulunan Necati Özkan'ın incelemeye alınan cep telefonunda bulunan detaylar da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, Özkan'ın telefonunda bulunan notların daha önceden kaydedildiği değerlendirildi.

CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN NOT: PARTİNİN BAŞINA GEÇMEK

Siber Suçlar Birimi, bu dosyanın yanı sıra Özkan'a ait yeni bir el yazısı belge daha tespit etti.

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Özkan'ın el yazısıyla tuttuğu notlar oldu.

Notta, "Rıza+6 belediye toplantı", "Partinin başına geçmek", "Trump ile görüşme", "Devlet Bahçeli'ye randevu yapmak" gibi detaylar yer aldı.

"ÖRGÜT MANSURU ÇIKARACAK"

Notta ayrıca, "Mansurun şehirlerde bürolar açtığı çalışma yaptığı ve milliyetçi kanal ile görüşmeler yaptığı", "Özgür'den şikayetçiler", "Örgüt Mansuru'u çıkaracak" yazıları bulundu.

"VEKİLLER SARHOŞ GELİYOR, ODALARINDA ALKOL VAR"

Ancak en şaşırtanları arasında şunlar yer aldı:

"Vekiller sarhoş geliyor", "Odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim", "Siyasi çevre yok", "Akademi çevre var sadece".