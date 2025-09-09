İBB Meclisi'nde CHP Grubu katılım sağlamadığı için Eylül oturumu yapılamadı

CHP'de kayyum kaosu tüm dengeleri altüst etti...

Şaibeli kurultay davaları, yolsuzluk soruşturmaları ve mitingler derken son olarak Gürsel Tekin'in İstanbul'a kayyum olarak atanması karşısında CHP'li vekil ve meclis üyeleri, asli görevlerini unuttu.

Resmi yükümlülüklerini yerine getirmeyen CHP'li yetkililer ya yolsuzluk soruşturmalarına karşı protestolarda ya da kayyum nöbetlerinde barikat kurmakla meşgul.

CHP'lilerin bu sorumsuzluğu, kamusal alanda sorunlara neden oluyor.

CHP'LİLER OTURUMA GELMEDİ

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, CHP Grubu'nun katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Oturum için tam kadro bir araya gelen Cumhur İttifakı üyeleri, CHP'nin bu sorumsuzluğu karşısında tepki gösterdi.

"BU ŞEHİR BUNU HAK ETMİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin İBB Meclisi'nde hazır olduğunu fakat yeterli çoğunluğun sağlanamadığı için meclisin 8 Eylül'de toplanamadığını belirtti.

İBB Meclisi'nin 16 milyon İstanbullunun iradesini temsil ettiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: