İBB soruşturmasına yeni dalgadan detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları sürüyor.

Buna göre sabah saatlerinde yapılan operasyonda, kritik isimler gözaltına alındı.

İBB'ye düzenlenen yeni operasyonda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yolsuzluk kapsamında gözaltına alınırken Güney'in dışında 43 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA YAPILANMASI MERCEKTE

Şüpheliler emniyete götürülürken, gözaltına alınan isimler arasında Utku Doğruyol da yer alıyor.

Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan zanlıların merkezinde Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli şüphelilerin bulunduğu aktarıldı.

Yine aynı soruşturmanın dokuzuncu dalgasında önemli isimlerin yakalandığı ve emniyete götürdükleri bildirildi.

İMAMOĞLU'NUN ŞOFÖRLERİ DE GÖZALTINDA

Söz konusu soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı ile birlikte, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförünün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.