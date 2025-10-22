İBB soruşturmasında CHP'li Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kapsamlı soruşturmalar devam ediyor.

İBB'ye yönelik aylardır süren 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturmalarında bir isim daha kapsam içine alındı.

Artvin'in Hopa ilçesi Belediye Başkanı Utku Cihan da ifadeye çağrıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Utku Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin olarak ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Hala Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığını vurgulayan Cihan, ifadesini İstanbul yerine Hopa'da vereceğini kaydetti.

"İFADEMİ HOPA'DA VERECEĞİM"

Cihan, açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemime ilişkin olan bu çağrı üzerine, şu anda Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı belirterek ifademi Hopa'da vermek istediğimi bildirdim.



İfademi Hopa'da vereceğim. Arayan, mesaja atan, dayanışma duygularını ileten herkese teşekkür ediyorum. Endişe etmeyin, görevimizin başındayız!

UTKU CİHAN KİMDİR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Utku Cihan, Hopa Belediye Başkanlığı görevine seçilmişti.

Cihan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.