İBB soruşturmasında gözaltına alınan kadının CHP'li vekille tekne görüntüleri ortaya çıktı

İBB yolsuzluk soruşturmasında mart ayında dava süreci başlayacak.

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin akçeli kirli işlerinin yanında soruşturma kapsamında skandal cinsel ilişkiler ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun A takımındaki Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği belirlendi.

VIP PARTİLERİN GEDİKLİSİ İSİM VERDİ

Bu partilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu tespit edilen avukat Melisa Gadiş, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

Avukatın yalnızca Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın VIP partilerine değil 2025'te, 28. Dönem CHP'li Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yat partisine katıldığı da ortaya çıktı.

Vekilin bu yat partisine ait görüntüler soruşturma dosyasına girerken Gadiş, bu yat partilerine katılan bir diğer ismin Rana Almira Çakmak olduğunu söyledi.

ÇAKMAK DA GÖZALTINA ALINDI

Bu itirafın ardından Çakmak da gözaltına alındı.

Sabah'tan Burak Doğan'ın haberine göre Çakmak'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesi ortaya çıktı.

Çakmak, dava dosyasına giren görüntülerdeki kadının kendisi, sırtı dönük erkeğin de Çetin Osman Budak olduğunu itiraf etti.

"YANIMDAKİ KİŞİ ÇETİN OSMAN BUDAK'TIR"

Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılının yaz ayında bu video çekildi. (8 Temmuz 2025-9 Temmuz 2025 olduğunu hatırlıyorum) Yanımdaki kişi CHP eski Antalya milletvekili Çetin Osman Budak'tır.

Bu tekne küçük olan teknesidir, bir de büyük olan bir teknesi daha vardı. Çetin Osman ile emlakçı işi yaptığımdan dolayı tanışmıştım.

"KENDİSİNE DAİRE GÖSTERİRKEN SEVGİLİ OLDUK"

Kendisine daire gösterip, arkadaşlığımıza başladık. Daha sonra da sevgili olduk. Yaşının 65 olduğunu bilmiyordum, kendisinin kağıt fabrikası olduğunu ve 55 yaşında olduğunu söyledi.

Olay günü Melisa Gadiş, Çisel Düzgören, Çetin Osman Budak ve ben teknedeydik. Bodrum Opa adlı mekana gidiyorduk. Geçmişte uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. "