İBB soruşturmasında ikinci dalgada gözaltı sayısı 51'e yükseldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında aranan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk Lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.

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İBB'DEN KAPATILAN KAMERA AÇIKLAMASI

Koruma Çağlar Türkmen'in güvenlik kameralarını bantladığı görüntülere ilişkin İBB'den açıklama geldi. MOBESE görüntülerinin daha önce servis edilmesinden dolayı güvenlik kameraları konusunda özel bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Aynı zamanda görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun bavullarla geldiği de yer aldı. İBB'den yapılan açıklamada bavulların içerisinde, bombalı saldırılara karşı kullanılan ve mobil sinyal kesici cihazların olduğu açıklandı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi.

Çelik, "İSKİ'nin Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı vermesinin ardından operasyon yapıldı." ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER