İBB soruşturmasında ikinci dalgada gözaltı sayısı 51'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.
GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ
Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında aranan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk Lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.
İBB'DEN KAPATILAN KAMERA AÇIKLAMASI
Koruma Çağlar Türkmen'in güvenlik kameralarını bantladığı görüntülere ilişkin İBB'den açıklama geldi. MOBESE görüntülerinin daha önce servis edilmesinden dolayı güvenlik kameraları konusunda özel bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.
Aynı zamanda görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun bavullarla geldiği de yer aldı. İBB'den yapılan açıklamada bavulların içerisinde, bombalı saldırılara karşı kullanılan ve mobil sinyal kesici cihazların olduğu açıklandı.
ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi.
Çelik, "İSKİ'nin Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı vermesinin ardından operasyon yapıldı." ifadesini kullandı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
- Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
- Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018-2023)
- Şafak Başa - İSKİ Genel Müdürü
- Zeynep Ayten Gözde Ongun - Murat Ongun'un Eşi
- Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü
- Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri
- Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri
- Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri
- Arif Gürkan Alpay - İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
- Begüm Çelikdelen - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
- Ramazan Gülten - İBB İmar Şube Müdürü
- Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
- Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
- Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
- Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
- Murat Sevil - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
- Nurten Uğursoy - İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
- Serap Öbekci - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
- İhsan Yılmaz - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
- Ali Ayçık - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
- Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
- Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
- Kadriye Kasapoğlu - Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü
- Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
- Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY
- Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY
- Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
- Yakup Üner - Danışman - İBB Mühendis
- Hülya Kırlıova - Kültür A.Ş. Çalışanı
- Yeşim Özay - Kültür A.Ş. Çalışanı
- Oya Özman - Kültür A.Ş. Çalışanı
- Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. Çalışanı
- Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. Çalışanı
- Faik Özberk - Kültür A.Ş. Çalışanı
- Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
- Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
- Songül Çar - İSPER Uzman
- Fikret Şimşek - İş Adamı
- Yılmaz Şimşek - İş Adamı
- Dursun Balcıoğlu - İş Adamı
- Rasim Kaya - İş Adamı
- Mete Mağden - İş Adamı
- Meral Çakır - Mali Müşavir
- Cevat Kaya - (Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi)
- Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı
- Çağlar Türkmen - Güvenlik
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