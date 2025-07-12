İBB yolsuzluk soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimliğe sevk edilen, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat ve iş insanı Bulut Aydöner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Muhasebeci Zafer Çimen ve iş insanı Salih İlhan, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.