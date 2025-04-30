İBB'deki yolsuzluklara dair her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan büyük soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, tarihin en büyük yolsuzluklarının yapıldığı ortaya çıktı.

Bu kapsamda; Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey bürokrat, İBB'den ihale alan isimler tutuklandı.

Tutuklama kararlarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluklarla ilgili hiçbir açıklama yapmadan işi siyasi bir ortama çekti.

Yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine, yaşananlardan bihaber gençleri Saraçhane eylemlerine çağırdı.

Her akşam Saraçhane'de toplanan eylemciler, polislerle karşı karşıya geldi. Kimi zaman baltayla kimi zaman asitle polisleri hedef alanlar oldu.

Emniyet bu saldırganları affetmedi; çok sayıda eylemci tutuklandı.

EVLERDEN ÇIKAN PARALAR

Aradan geçen günlerde yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Önce evlerden çıkan deste deste paralar herkesi şoke etti.

Saraçhane eylemcileri, kimi savunmak için meydanlara indiğini ilk operasyonlarda görmüş oldu.

Gözaltına alınan isimlerin evlerinden yüklü miktarlarda paralar ele geçirildi.

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçıların ifadeleri, dosyaya giren yeni görüntüler herkesi şoke etti.

LÜKS OTELDE SIR TOPLANTILAR

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Etiler'de lüks bir otelde sürekli gizli toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

KAMERALAR BANTLANDI

Dosyaya giren görüntülerde; İmamoğlu'nun korumalarının güvenlik kameralarını bantlayıp, görüntü alınmasını engellediği görüldü.

İmamoğlu'nun sır toplantılarındaki tek önlem bu değildi.

JAMMER KULLANIYOR

Ekipteki korumaların beraberindeki bavullar dikkat çekiciydi.

İBB Başkanı, resmi olarak kullanım izni olmamasına rağmen beraberinde 'jammer' taşıtıyordu.

Ortaya saçılan görüntüler sadece bunlarla sınırlı kalmadı.

İMAMOĞLU'NUN LÜKS OTOMOBİLLERİ

Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu öğrenilen lüks otomobiller tespit edildi.

Yüzlerce milyon liralık otomobilleri görenler şoke oldu.