İBB'den Sarıyer'deki yol çökmesine ilişkin açıklama

AA

İstanbul Sarıyer'de saat 02.41'de, Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde çökme meydana geldi.

Temeli atıldıktan sonra uzun süredir bir çalışma gerçekleştirilmeyen inşaat alanında istinat duvarı çöktü.

Ardından istinat duvarıyla birlikte yol da çöktü.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan açıklamada, saat 02.40 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi yan yol üzerindeki bir inşaat alanına ait istinat duvarının caddeye birleşim noktasında çökmesi sonucu caddenin iki şeritlik bölümünde yol çökmesinin meydana geldiği hatırlatıldı.

"3 MAHALLEYİ BESLEYEN SU HATTI DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

Olayın hemen ardından İBB koordinasyonunda ilgili tüm birimlerin bölgeye sevk edildiği, güvenlik önlemleri ivedilikle alınarak yolun araç ve yaya trafiğine kapatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Çökme nedeniyle İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat zarar görmüş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilmiştir. Bölgeye alternatif hat üzerinden gaz temini çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, İSKİ'ye ait 300 milimetre çapındaki temiz su hattı da çökmeyle birlikte hasar görmüş, 3 mahalleyi besleyen hat devre dışı bırakılmıştır.

"ONARIM VE GÜÇLENDİRME SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

İSKİ ekiplerinin kesintiyi gidermeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerimizce çökmenin olduğu bölgede zemin taramaları yapılmakta, ilave iş makineleri ve teknik personel sahaya yönlendirilerek onarım ve güçlendirme süreci başlatılmıştır.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirildi.