İBB'nin 440 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi.

TBMM'de hükümetin bütçe maratonu devam ederken İstanbul'da da benzer bir gündem vardı.

İBB'nin 2026 yılı bütçesine ilişkin görüşme kasım ayı meclis toplantılarının altıncı oturumunda İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

440 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Aslan'ın İBB'nin 440 milyar liralık 2026 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri konuşma yaptı.

2026 MALİ YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Yaklaşık 10 saat süren Meclis toplantısında konuşmaların ardından oylama yapıldı.

İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi 86 ret oyuna karşılık 151 oyla kabul edildi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan belediyenin 440 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirirken İstanbul'u çok iyi tanıdıklarını, kent için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

"19 KENT LOKANTASI AÇTIK"

İBB olarak 19 Kent Lokantası açtıklarını, 16 öğrenci yurdu yaptıklarını hatırlatan Aslan, altyapı yatırımlarından, yaşam vadisinden, fide ve tohum desteği projelerinden bahsetti.

Aslan, şunları söyledi:

"156 milyarı İBB, 42,7 milyarı İSKİ, 16 milyarı İETT olarak olmak üzere, konsolide bütçemizin 215 milyar 619 milyon liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdık. Son 6 yılda olduğu gibi 2026 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor."