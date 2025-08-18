İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 44 kişi sağlık kontrolünde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu sürüyor.
Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde 9. dalga operasyonu düzenlendi.
İBB'ye yönelik düzenlenen 9. dalga yolsuzluk operasyonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.
SAĞLIK KONTROLÜ TAMAMLANDI
Emniyette ifade işlemi tamamlanan şüpheliler, bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçen 44 kişi, adliyeye sevk edildi.